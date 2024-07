Estra spunta il nome di Jenkins Tanta confidenza con il canestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Pistoia, per chiudere il cerchio, sembra orientata a puntare sull’esperienza. Come detto per completare il roster manca solo da riempire lo spot di guardia titolare e la società biancorossa è alla ricerca di un giocatore che sia un grado di garantire punti, di gestire il pallone ed essere un punto di riferimento per i compagni. L’identikit di quello che a tutti gli effetti sarà il sostituto di Payton Willis è quello di un giocatore esperto che sappia prendersi le proprie responsabilità sia in fase di regia che di realizzazione, non certo quello di un giovane di belle speranze desideroso di mettersi in mostra al grande pubblico. Unche circola in questi giorni è quello di John. Nato a Nashville il 6 marzo 1991,è una guardia tiratrice pura che conta oltre 170 presenze in NBA e vanta anche 9 presenze con la nazionale statunitense.