Digital death | cosa pensate dell’intelligenza artificiale per mantenere viva la memoria dei defunti?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il nostro rapporto con la morte è in costante evoluzione grazie alle nuove tecnologie, che stanno trasformando profondamente la gestione del lutto, la conservazione dellae l’educazione alla fine della vita. Un concetto emergente in questo contesto è quello della, che include tutte le modalità innovative con cui le tecnologie moderne influenzano il modo in cui affrontiamo la morte e ricordiamo i nostri cari. Al giorno d’oggi, piattaforme di ereditàe come Facebook Legacy e Google Inactive Account Manager permettono a ciascuno di noi di pianificare come verranno gestiti i nostri account e contenutii dopo la nostra morte. Questi strumenti consentono divivi i ricordi attraverso foto, video e messaggi accessibili ai nostri familiari e amici, offrendo una continuità affettiva che può essere di grande conforto per chi resta.