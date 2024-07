Constantine 2 riceve un aggiornamento emozionante e quasi vietato ai minori

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024)unaiDurante il panel “Producers on Producing” di Collider al Comic-Con di San Diego di quest’anno, il conduttore Steve Weintraub ha parlato2, sequel del film horror sui supereroi del 2005,. Nel corso della discussione, i produttori Lorenzo Di Bonaventura e Akiva Goldsman, due veterani dell’industria cinematografica, hanno espresso le loro opinioni sul sequel, in particolare sulla realizzazione della sceneggiatura. Interrogato sui progressi della sceneggiatura, Goldsman ha risposto: “Sta andando bene. Sto scrivendo una sceneggiatura su2. È una buona cosa. Spero di avere presto una sceneggiatura per i miei partner”, e quando gli è stato chiesto da quanto tempo sta lavorando alla sceneggiatura, Goldsman ha risposto scherzosamente: ‘Sì’.