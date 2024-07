Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 | l’ordine di sfilata delle Nazioni e i battelli sulla Senna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Larappresenta uno dei momenti simbolo delladi: tutti i Paesi partecipanti ai Giochi hanno la possibilità di essere protagonisti sotto i riflettori planetari, di mettere in mostra il proprio carattere e la propria identità, di mostrare tutto l’orgoglio dietro il vessillo sventolato dai portabandiera. Si tratta di un vero e proprio giro del mondo, un turbinio di bandiere, un ripasso di geografie e di culture che mostra chiaramente il significato della rassegna a cinque cerchi. Ladisarà estremamente particolare, perché per la prima volta nella storia non si svolgerà all’interno di uno Stadio.