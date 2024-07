Bambino di 4 anni cade dal primo piano portato con Pegaso al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Altopascio (Lucca), 26 luglio 2024 – Paura ad Altopascio per un bimbo di appena 4caduto daldi una abitazione, a ridosso della zona delle case popolari. E’ accaduto nel pomeriggio quando il piccolo, che si trovava in casa con i parenti, di origine straniera, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato dalla finestra del bagno, da una altezza di diversi metri. I familiari, di origine straniera, vista la gravità della situazione, hanno caricato in fretta e furia in macchina il piccolo, portandolo alla Misericordia di Altopascio che ha lanciato l’allarme: la centrale operativa del 118 ha coordinato i soccorsi, inviando sul posto la Misericordia di Montecarlo con medico a bordo, a supporto anche quella di Altopascio.