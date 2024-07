Alessandro Borghi | Premi sesso successo Contano più cuore e libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Racconta, si confessa, dice delle cose anche provocatorie, ospite del Giffoni film festival, grande kermesse di cinema per ragazzi. Parla di, dell’ossessione dei ragazzi per i social, e anche – un po’ – del film di Gianni Amelio Campo di battaglia, che porterà in concorso a Venezia. È diventato papà da poco, e dice: "Le cose le vedi in modo diverso. Adesso le vedo attraverso gli occhi di mio figlio". E parla del sogno di fare il regista: "A volte penso di andare dietro la telecamera e poi ritornare davanti, giusto per fare un giro". Parla anche di Supersex: "Volevo scardinare i tabù sulla sessualità. Ognuno deve essere libero di vivere ilcome vuole, chi lo fa a 15 anni e chi vuole rimanere vergine fino a quaranta. L’importante è che nessuno giudichi l’altro. Già che non se ne parli a scuola è assurdo.