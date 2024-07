Una tensostruttura per la ’Ressi-Gervasi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un nuovo importante intervento dedicato a sport e scuola. Presso la scuola media Ressi-Gervasi, infatti, sarà realizzata la nuovaper le attività sportive. La struttura sarà realizzata presso la corte interna della scuola di via Caduti per la Libertà 21 per una cifra pari a 600mila euro. L’amministrazione comunale ha deciso di procedere alla realizzazione dellaal fine di potenziare l’offerta di infrastrutture sportive a servizio della comunità e questo intervento si affianca ad altri previsti nel territorio.