Ultime Notizie Roma del 25-07-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e la difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo per questo ho deciso di passare la torcia una nuova generazione l’America deve scegliere tra speranze odio così Joe biden nel suo discorso Alla nazione dallo studio vale per spiegare il tuo ritiro dalla corsa presidenziale è stato temporaneamente chiuso questa mattina all’aeroporto di Francoforte uno dei più grandi del mondo dopo che i militanti abbia visti di ultima generazione hanno invaso la pista provocando il blocco dei voli in partenza in arrivo nel più importante Scalo della Germania secondo il gruppo di attivisti per il clima le diete Generation 6 Days usato delle Tenaglie per tagliare il recinto di filo metallico prima di dirigersi a piedi con biciclette skateboard in diversi punti lungo le piste una foto diffusa dal gruppo ...