Truffa dei pneumatici in Veneto | 8 società coinvolte vertici in manette

(Di giovedì 25 luglio 2024) Vicenza, 25 luglio 2024 – Ottovenetein una frode fiscale legata alla compravendita di: venivano acquistati all’estero con fatture false per non pagare l'Iva. Poi venivano venduti a prezzi più bassi rispetto al mercato. I finanzieri hanno scoperto un vero e proprio ‘cartello’ gestito da tre imprenditori con varie ‘teste di legno’ sul territorio. Il blitz di questa mattina ha portato all’arresto deidel sodalizio fraudolento: un 56enne vicentino di Montegalda è stato portato in carcere, mentre ai domiciliari è finita la sua compagna, una 43enne rumena. Per il terzo ‘socio’, un 58enne, è scattato l'obbligo di dimora a Sandrigo (Vicenza). Sono 13 le persone indagate. Otto‘cartiere’: ecco dove Le ottonellasi trovano a Vicenza, Padova e Albignasego, Mestrino e Venezia.