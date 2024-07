Tommaso Marini Scherma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), anconetano, classe 2000, è l’astro nascente del fioretto maschile, individuale e a squadre. Vanta due ori e un argento di Mondiali e due ori, un argento e un bronzo agli Europei. Campione del mondo in carica, a Tokyo era riserva. A Parigi può vincere entrambe le prove sotto la guida del tecnico jesino Stefano Cerioni. La finale per l’oro della gara a squadre maschile sarà domenica 4 agosto alle 19.10, quella dell’individuale già dalle 19 di lunedì 29 luglio, con prima le semifinali e poi le finali per le medaglie.