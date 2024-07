Piccola Agnese morta in auto colpo di scena sul papà | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

Social. Lo scorso 18 luglio 2024, la bambina di un anno, è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre. La tragedia, avvenuta a Marcon, in provincia di Venezia, sta assumendo contorni sempre più delicati dal punto di vista giudiziario. La Procura di Venezia sta indagando sulla morte della bambina. Quella mattina il padre avrebbe dovuto lasciarla all'asilo prima di andare a lavoro, ma non lo ha fatto e la bambina è stata dimenticata in auto da sola.