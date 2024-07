Parigi 2024 Attal | Preparati al 100% contro cyberattacchi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) E’ tutto pronto per i Giochi di, con la cerimonia di apertura prevista per la giornata di domani. Il premier francese Gabrielha visitato l’agenzia nazionale per la sicurezza informatica, che si è occupata della preparazione in vista di possibili, dichiarando che “Il rischio zero non esiste ma ildella preparazione è possibile ed è quello che abbiamo fatto. Mai la cybersicurezza si è spinta così lontano’‘, ha garantito.: “al” SportFace.