Nuoto agonistico Fisdir gli atleti di Sport Village Banca di Pesaro protagonisti Campionati assoluti che imprese Galeazzi va due volte sul podio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si sono svolti a Terni iItalianidi( Federazione ItalianaParalimpici degli Intellettivo Relazionali). Glididihanno regalato grandissime emozioni aggiungendo al medagliere due ottimi bronzi grazie a Tommaso, che è salito sul terzo gradino delnazionale nei 200 stile libero e nei 50 stile libero, mentre nei 100 stile libero si è classificato quinto in finale. Non solo. Alessandra Ciancamerla si è classificata nona nei 200 stile libero, ventesima nei 50 stile libero e sedicesima nei 100 stile libero. E ancora. Nicolai Dorsi è arrivato trentaduesimo nei 50 stile libero, mentre Jonathan Pianese si è piazzato sedicesimo nei 200 stile libero, undicesimo nei 100 rana e sesto in finale nei 50 rana.