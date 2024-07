Napoli | Osimhen a Castel Di Sangro in attesa del Psg

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Victorlascerà il, ma non così velocemente. L’attaccante nigeriano da tempo considera chiusa la propria avventura ale in questa sessione lascerà il club azzurro. Prima, però, deve arrivare l’offerta giusta, che ancora non è stata recapitata a De Laurentiis. Come riporta SportMediaset, nonostante sia un “separato in casa”,partirà insieme ai compagni per il ritiro diDiindi ulteriori sviluppi della trattativa con il PSG. Proprio quel PSG che qualche mese fa aveva corteggiato il compagno di reparto Kvaratskhelia , il quale alla fine ha deciso di rimanere a, invece, ha un accordo con il PSG da tempo e i due club stanno trattando per trovare la quadra dell’operazione .