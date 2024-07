Milan Emerson Royal è sempre più vicino E a centrocampo spunta anche Cardoso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

o, 24 luglio 2024 –piùal: potrebbe essere il secondo acquisto in ordine di tempo, dopo l'arrivo di Morata. Con il Tottenham la differenza tra domanda e offerta si è assottigliata: ballano circa 3 milioni. L'accordo con il giocatore, invece, è stato trovato da tempo. Il brasiliano, nelle scorse settimane, aveva espressopubblicamente la sua preferenza per i rossoneri: "Sapere che un club del genere è interessato a me non può che essere gratificante. Tanti grandi giocatori brasiliani hanno indossato quella maglia". Per lui sarebbe pronto un quinquennale, con ingaggio attorno ai 3 milioni a stagione. Esterno destro basso, 25 anni, è legato al club inglese fino al 2026: la trattativa potrebbe chiudersi sui 20 milioni.