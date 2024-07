LA TALPA | IL CAST DEL REALITY DI CANALE 5 CON DILETTA LEOTTA ECCO I 13 VIP IN GARA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo una lunga attesa, finalmente “La” tornerà in onda. Il, tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno di5, sarà condotto dail. Il Fatto Quotidiano ha infatti scoperto i 13 vip che parteciperanno al, in realtà 12 perché due giocano come coppia nella vita reale e saranno uniti anche nel gioco. Nessuna location straniera ma sarà girato in Italia. Il tutto verrà montato ed editato per essere trasmesso in anteprima su Mediaset Infinity e poi in prima serata su5. La2024:Jo Squillo Ludovica Frasca Elisa Di Francisca Orian Ichaki Lucilla Agosti Marina La Rosa Nicola Ventola Marco Melandri Marco Berry Alessandro Egger Gilles Rocca Veronica Peparini e Andreas Muller L'articolo LA: ILDELDI5 CONI 13 VIP INproviene da BUBINO.