Gemellaggio tra ’balconi’ Bertinoro incontra Guiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)è conosciuta come il Balcone di Romagna, e anche l’Emilia ha il suo balcone:, in provincia di Modena, è infatti conosciuto come il Balcone dell’Emilia, grazie alla terrazza di piazza Belvedere che permette di vedere il panorama della pianura emiliana da Modena a Bologna. Una delegazione del Comune diformata dalla sindaca, Gessica Allegni, l’assessora, Silvia Federici, e la responsabile dell’ufficio turismo, Arianna Pivi, si è recata in visita aaccogliendo l’invito del sindaco, Iacopo Lagazzi, di iniziare un percorso di collaborazione tra i due balconi dell’Emilia-Romagna che possa portare ad un accordo di