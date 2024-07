Gaia e Luca | cos’è successo dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)lasciano insieme «». Cosa accadeil programma Il penultimo atto di «» svela le sorti della coppia formata da. Insieme da 3 anni,scopre i ripetuti tradimenti di lui ed è per questo che decide di partecipare al reality show. Durante i 21 giorni di permanenzascopre uninaspettato e inizia a fare un percorso interiore che la porterà ad un bivio. Durante il falò di confronto la ragazza decide comunque di uscire con. Fuori dal programma i due non sarebbero però riusciti a risolvere i vecchi problemi e così, proprio, decide di interrompere la relazione. «Erano due storie che non si incrociavano più», rivela. «Erano subentrati altri problemi altri punti di domanda. Chiuderla era quello che mi serviva».non stanno più insieme.