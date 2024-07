F1 | Carlos Sainz si sbilancia | Ecco quale team voglio nel 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un futuro ancora tutto da scrivere che potrebbe essere influenzato, ovviamente, da questa annata in corso. Nel, infatti,saluterà ufficialmente la Ferrari che al suo posto ha preso Lewis Hamilton mantenendo Charles Leclerc. Per adesso, lo spagnolo figlio d’arte non ha ancora trovato undi Formula 1 per la prossima stagione, ma il ragazzo sembra avere le idee piuttosto chiare: vorrebbe poter guidare una vettura competitiva che potrebbe inserirsi nella corsa al titolo andando a sfidare, quindi, Red Bull e McLaren. F1,è certo: “una macchina da titolo” (Crediti foto: F1 Facebook)“Non sono aggiornato su tutte le cose cha accadono, ma il ritorno di Binotto nell’ambiente è importante perché ha l’esperienza per fare bene all’Audi e gli auguro il meglio. Il mio futuro è ancora oggetto di discussione e analisi.