Confermato al Comune il riconoscimento ’Spighe verdi Fee’

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il marchio SpigheFeeper la città di Grottammare. La cerimonia si è svolta ieri a Roma, dove il sindaco Alessandro Rocchi ha ritirato la bandiera verde che caratterizza il marchio e certifica l’impegno di un’amministrazione nello sviluppo sostenibile del proprio territorio. Quest’anno Grottammare condivide il titolo con 9 località delle Marche, sul podio dopo il Piemonte con 13. In tutta Italia, le località così certificate sono solo 75. "Siamo orgogliosi di aver ottenuto anche quest’anno ilSpighe, che premia la nostra Città per la gestione del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale – dichiarano il sindaco Rocchi e l’assessore Alessandra Biocca –.