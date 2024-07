Comitato Rondò Torretta | Serve mappare le criticità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) A un anno dalla fondazione, ilcittadino del quartierefa un bilancio delle attività e delle iniziative proposte per migliorare il territorio. "Il- spiegano dal gruppo - ha l’adesione di residenti, negozianti e realtà imprenditoriali della città. Sorto per iniziativa dei cittadini, ha raccolto centinaia di firme contro il degrado. Siamo uncivico, apolitico e apartitico, il cui scopo è rappresentare le necessità del quartiere, collaborando alla risoluzione dei problemi in sinergia con le istituzioni e la politica". Secondo il, "il quartiereè da diversi anni oggetto di un processo di degrado e ghettizzazione che produce un clima di insicurezza. Si sono verificati diversi cambiamenti in questi mesi, tra cui l’aumento della popolazione da Milano a causa degli affitti troppo alti.