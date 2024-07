Come indossare gli anelli | consigli pratici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) Glisono uno degli accessori che le donne portano più spesso: ricchi di significato, o semplicemente decorativi, possono essere un elemento super trendy nel nostro look. Eccosceglierli e indossarli.gli: i materiali Dalla fede nuziale all’anello con un cammeo, glispesso hanno un significato per chi li porta. Sono un accessorio estremamente genderless, nel senso che sia uomini che donne possono portare pressoché gli stessi tipi di anello, e spesso li indossiamo addirittura dimenticandoceli addosso, salo poi sentirci nude quando ce li dimentichiamo sul lavandino dopo esserci lavate le mani. I metalliper tutti gli accessori, anche glipossono essere in diversi materiali, dall’oro giallo, a quello rosa, all’argento al platino, se parliamo dei metalli, passando poi per una serie infinita di leghe dei più svariati livelli.