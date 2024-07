Allerta di Israele sulle Olimpiadi Avvertimento a Parigi | complotto sostenuto dall’Iran per attaccare la nostra delegazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tel Aviv, 25 luglio 2024 - Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Israel Katz, ha inviato una lettera al suo omologo francese Stéphane Séjourné avvertendolo di undall'Iran perlaisraeliana alledi2024. Lo riferiscono i media israeliani. "Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo gioioso evento", scrive Katz, "al momento abbiamo valutazioni sulla potenziale minaccia rappresentata da gruppi vicini all'Iran e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri dellaisraeliana e i turisti israeliani durante le". epaselect epa11494643 Counter terrorism personnel stand in front of Stade Jean Bouin stadium ahead of the men's group D soccer match between Israel and Mali at the 2024 Paris Olympic Games, in Paris, France, 24 July 2024.