Vitamina Sailing sulle acque del Lago di Garda per il Campionato Europeo M32

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pisa, 24 luglio 2024 – C’è grande attesa suldiper l’inizio delle regate delM32, l’appuntamento più importante dell’anno per il circuito dei velocissimi catamarani monotipo lunghi poco meno di 10 metri e disegnati dallo svedese Goran Marstrom. Sono infatti ben 13 le barche attese alla Fraglia Vela di Riva del, che da giovedì 25 fino a sabato 27 luglio si daranno battaglia in una serie di regate brevi e veloci dall’altissimo tasso di spettacolarità, una flotta internazionale che non prevede solo equipaggi del Vecchio Continente, ma provenienti anche da Stati Uniti e Cina, già in Italia in vista del successivodel Mondo previsto sempre sulai primi di settembre.