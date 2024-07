Somiglianza fisica e movenze identiche | Youssef Messi il clone del campione argentino diventato virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il sosia di Leogioca in Egitto. Avere un idolo sportivo e cercare di emularlo in qualsiasi modo?, meglio noto come, è riuscito nel suo intento. Negli ultimi giorni, i suoi video sono in tendenza: il calciatore egiziano ha unaincredibile,ma soprattutto nelle, con il vero. Ed è solo l’ultimo della lista che nell’ultimo decennio ha cercato di somigliare quanto più possibile al: segno che l’influenza dell’otto voltedel mondo ha davvero raggiunto tutte le parti del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo???? (@y.i) Ildisui socialUna maglia del Paris Saint Germain con la scritta “30” e un pallone incollato al piede sinistro.