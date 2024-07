Sfonda la vetrina dei servizi sociali a Modena | Mi serve aiuto per mio figlio disabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Un uomo, questa mattina, ha danneggiato la vetrata degli uffici deiPolo 2, a quanto risulta disperato dopo non aver ricevuto le risposte che sperava di avere. Si tratterebbe di un italiano di mezza età che ha un, seguito dai, ora diventato maggiorenne e per il quale avrebbe chiesto maggiori tutele, sostegno. Pare che oggi non fosse giornata di ricevimento negli uffici dei. A quel punto, esasperato dalla sua situazione familiare, il papà è risalito sulla sua auto e con quella hato la vetrata d’ingresso degli uffici comunali. Una volta arrivata la polizia ha poi chiesto scusa, dicendo che è stato un gesto dettato dalla disperazione. L’uomo è stato denunciato per danneggiamenti.