Roma nuovo terzino per De Rossi | è fatta per Dahl cifre e dettagli

(Di mercoledì 24 luglio 2024)colpo in entrata nel calciomercato della. I giallohanno definito gli ultimiper l’arrivo di Samuel, esterno sinistro classe 2003 in forza allo Dhurgarden. Un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 4.5 milioni di euro più 1.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del giocatore.firmerà un contratto di 5 anni. Un innesto importante per la difesa di Daniele De. Ilsvedese, che in carriera ha vestito anche le maglie di Vasteras e Orebro, oltre quella della nazionale maggiore, coprirà ail buco lasciato da Leonardo Spinazzola passato a parametro zero al Napoli. L'articoloper De: èperCalcioWeb.