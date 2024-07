Programma cancellato Decisione Rai dell’ultima ora stop all’amato programma televisivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È unachoc quella della Rai, almeno per il pubblico affezionato. Quello che, per ogni puntata trasmessa, non esita a riconoscere la costante forza nella conduzione, nelle spiegazioni e nella opportunità di conoscenza. Fino a diventare anche un fenomeno social, con centinaia di migliaia di italiani che condividono la propria esperienza di visione nei post. In sostanza, è stato comunicato che la seconda edizione di Noos-L'avventura della conoscenza, condotta da Alberto Angela, non andrà in onda come previsto il 25 luglio su Rai1 e, secondo Davide Maggio, non sarà trasmessa nemmeno nelle prossime settimane. La Rai avrebbe deciso di chiudere ila causa dei bassi ascolti.