LIVE Musetti-Trungelliti 5-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’argentino serve per rimanere nel set

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Gioco: servizio ad uscire, dritto in contropiede prima e centrale poi. 40-30 Si ferma a metà rete il dritto di. 30-30 Pregevole smorzata giocata dain uscita dal servizio. Il colpo dell’azzurro viene avvantaggiato da un falso rimbalzo. Seconda 15-30 Doppio fallo, il terzo della partita dell’azzurro. La seconda di servizio è stata deviata larga dal nastro. 15-15 Atterra sulla linea la risposta diche provoca l’errore dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto per. Nel primo setha vinto l’82% dei punti con la prima, entrata il 61% delle volte, ed il 29% con la seconda. L’azzurro ha commesso 2 doppi falli ed ha offerto 3 palle break annullandone 2. 4-3 Break! L’azzurro trova un’ottima risposta e chiude con il dritto successivo. Quarto game consecutivo per il carrarino.