Le scarpe da barca sono il must-have dell' Estate 2024

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con le giornate che si fanno sempre più calde, la moda si sposta verso capi e accessori che uniscono stile e comfort. In un costante recupero dei classici e di una più pura idea di eleganza, a fare capolino tra le collezioni per la stagione più calda compaiono leda. Un tempo riservate a marinai e appassionati di vela, oggi queste calzature rappresentano un vero e proprioper chi desidera affrontare l’senza rinunciare a un abbigliamento classico e raffinato. Nate negli anni Trenta, ledavantano una storia affascinante che trova il suo inizio quando Paul A. Sperry — ispirato dal gripe zampe del suo cane su una superficie scivolosa — decise di produrre un nuovo moo di scarpa che riportasse, inciso sulla suola, un motivo a spina di pesce per aumentare l'aderenza sui ponti bagnati.