La squadra al lavoro in Inghilterra Barak e Pongracic si scaldano E Brekalo studia da titolare

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Niente pioggia, siamo inglesi. Sotto un sole stranamente caldo, poche nuvole in cielo e la testa già proiettata alla sfida di venerdì contro il Bolton, la Fiorentina si è allenata anche ieri pomeriggio a porte a aperte presso l’academy del settore giovanile del Preston North End. Una seduta intensa, come del resto tutte quelle che fin qui Raffaele Palladino ha impostato sia durante il ritiro del Viola Park che nel corso dei primi giorni della tournée in(due ore almeno la durata di ciascuna), nel corso della quale il gruppo è stato diviso in due parti e ha effettuato, dopo una prima fase di corsa, esercizi specifici che hanno coinvolto in prima battuta gli esterni, chiamati a crossare in corsa al centro (prima di rinculare) per il centravanti oppure per l’accorrente mediano e l’ala opposta: prove tecniche di bel calcio.