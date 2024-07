Kate curiosità | che laurea ha la Principessa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non tutti sanno che laMiddleton ha frequentato l’università con successo, ottenendo ladopo anni di studi. “L’università per me era una di quelle grandi opportunità per sperimentare nuovi hobby. Mi piaceva provare cose nuove e mettermi alla prova, sia nello sport che nella musica o nell’arte”, è con queste parole che ladel Galles,Middleton, solamente di recente è tornata a parlare del periodo in cui frequentava la St. Andrews University, in Scozia, lì dove conobbe il principe William, che poi sarebbe diventato suo marito. Ladel Galles,Middleton, si èta alla St. Andrews University – notizie.com (Foto ANSA)Un incontro che indubbiamente cambiò le vite di entrambi, condivisero inizialmente da amici la stessa casa per poi ufficializzare solo nel 2010 la loro storia d’amore.