John Mayall addio al signore del blues britannico | aveva 90 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)si è spento a 90ildeldel Regno Unito a seguito di una lunga malattia che l’portato all’abbandono delle scene nel 2022., morto il leader deibreakers La comunicazione arriva dalla famiglia del musicista con un post sui social: “è morto pacificamente nella sua casa in California. I problemi di salute che hanno costrettoa porre fine alla sua epica carriera in tournée hanno finalmente portato la pace per uno dei più grandi guerrieri della strada di questo mondo”. Nato nel 1933 ha imparato da autodidatta tre strumenti : chitarra, piano ed armonica. A 23inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica suonando con diversi gruppi, per poi fondare in seguito ibreakers di