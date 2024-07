Ispettori e fototrappole contro gli incivili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Posa die impiego massiccio diambientali. È la ricetta di amministazione comunale e Amaga, l’azienda cui è demandata la fase di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per mettere un freno allo scempio creato dai rifiuti scaricati o portati accanto a cassonetti già colmi ma soprattutto nelle aree abbondonate in città e nelle periferie. "La stragrande maggioranza dei cittadini abbiatensi attua la raccolta differenziata in maniera puntuale. Vi sono però molte altre persone, che definisco, che per vari motivi abbandonano i rifiuti sul territorio. Noi – afferma il sindaco Cesare Nai (nella foto) – sollecitati da più parti, abbiamo messo a punto un progetto che mira a contenere questo fenomeno".