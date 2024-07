Ho vinto tre ori olimpici Ma nel cuore ho l' argento | la confessione di Antonio Rossi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il Bell'della canoa è uno dei tanti incredibili Signordello sport italiano.è stato un vincente tra vincenti, tra i pochi a conquistare cinque medaglia in altrettante Olimpiadi.Le ha mai dato fastidio quel soprannome? «Ci ho sempre riso sopra.Per me il bell'è Marcello Mastroianni del film omonimo oCabrini. Io che c'entro?». Non faccia il modesto, la ricordiamo nudo sulla copertina di un rotocalco. Un fustaccio. «In realtà mi ero coperto le parti intime con una pagaia. Però fu uno scatto che fece parecchio parlare».Ok, passiamo alle Olimpiadi? «Ne ho fatte cinque, vuole che dica di no?».Come si sente a essere un super-olimpionico? «Si entra con orgoglio a far parte di una famiglia speciale. In quel club ristretto ci sono stato dal 1992 al 2008 e sono nate belle amicizie con altri atleti, Yuri Chechi ad esempio».