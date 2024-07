Ho fatto la doccia da una signora che non mi conosceva ospitalità a prescindere Così dovrebbe essere l’Italia | Tommaso Paradiso pazzo della Sicilia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è sbarcato incon il suo Tommy Summer Tour 2024 per due tappe venerdì 19 luglio alla Villa Bellini di Catania e sabato 20 luglio ai Cantieri CulturaliZisa di Palermo. Il cantautore è rimasto colpito dall’deini. Infatti sui social ha raccontato e condiviso un aneddoto privato proprio per far capire i suoi sentimenti di affetto e gratitudine. “Vi racconto sta cosa. Macchina da Catania a Palermo. – ha scritto il cantautore – Mare sulla destra, troppo bello, troppo invitante. Fermiamo la macchina e ci facciamo un bagno. A caso, non so dirvi esattamente dove. C’erano delle casette lungo la costa incredibilmente piccole e romantiche allo stesso tempo. Ci buttiamo in un’acqua splendida e ci rimaniamo per una mezz’oretta.