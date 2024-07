Grande FratelloVip | ritorno di fiamma tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? La risposta arriva da Mykonos

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sono tornati insieme? Questa è una domanda che viene naturale porsi visto gli ultimi eventi che li hanno visti coinvolti. Da diverso tempo ormai la turbolenta relazione tra, concorrenti delFratello Vip 2021 sta nutrendo i media, sempre più affamati di nuove informazioni sulla coppia. Negli ultimi tempi specialmente, i loro continui tira e molla sono diventate materiale di gossip per diverse testate e sembra che la faccenda sia ben lungi dal concludersi, visti anche i più recenti sviluppi. La passione si riaccende in Grecia? Nelle ultime ore infatti, è stato confermato che laè volata in Grecia, aper l'esattezza, con l'intenzione di trascorrere le vacanze con le sue amiche. Il