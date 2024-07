FOTO ? Darmian ai tifosi dell’Inter | Pollici in su se siete pronti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Oggi Matteoha fatto ritorno, insieme agli quattro italiani impegnati ad Euro 2024, ad Appiano Gentile per riprendere i lavori con l’Inter. RIECCOLI – L’Inter riabbraccia cinque pilastri: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Matteoe Davide Frattesi. Dopo il deludente Europeo con la Nazionale di Luciano Spalletti, ora un solo obiettivo: ritrovarsi con l’Inter., insieme ai suoi cinque compagni di nazionale, ha fatto un lavoro specifico in palestra nella giornata di oggi. Da domani ritroverà il campo. Ma a proposito del jolly di Legnano, poco fa ha pubblicato un post sui propri social Instagram e X. Il difensore si è rivolto direttamente aicon questa frase: «in su seper la nuova stagione». INDISPENSABILE – Come nelle stagioni passate, anche quest’annosarà un valore aggiunto per l’Inter.