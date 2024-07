Figuraccia di Fitto sul credito di imposta per le aziende che investono a Sud | è molto inferiore al previsto Lui se la prende con le Entrate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildiper la Zes Unica del Mezzogiorno fa il pieno di domande. Con il risultato che la percentuale del contributo, a fronte delle risorse disponibili, viene drasticamente ridotta. Le imprese insorgono e le opposizioni attaccano il ministro responsabile, Raffaele, che si difende puntando il dito contro l’Agenzia delle: “Il provvedimento” firmato il 22 luglio dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini “è sbagliato”, accusa, dopo aver inviato una lettera in cui chiede di verificare i dati “affinché l’agevolazione fiscale per le imprese sia in linea con l’ambizione della misura varata dal governo”. Ma la percentuale prevista in quel documento non l’ha inventata Ruffini: è il rapporto tra i soldi a disposizione e i crediti dirichiesti. Domani, alla Camera,terrà un’informativa urgente sulla questione come chiesto dalle opposizioni.