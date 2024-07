D’Amore | Patito addio Zielinski! Conte-Lukaku? Sinonimo scudetto Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tifosissimo del Napoli, il noto attore Marcoparla delle aspettative sul nuovo tecnico Antonio. Non mancano i riferimenti all’, a partire dal trasferimento di Piotrfino alla suggestione Romelu. PARTECIPAZIONE – Marcovienecettato da Sky Sport 24 a margine dell’evento di Giffoni Film Festival. L’attore, protagonista della famosa serie “Gomorra”, dichiara: «Cosa mi aspetto da Antonioal Napoli? C’è da aspettarsi poco perché la storia parla per lui. Io sono molto legato alla storia degli esseri umani e la sua storia è eloquente, fatta di sacrificio e di lavoro, prima sul campo da giocatore e poi d’allenatore. Secondo me l’esempio più eclatante è vederlo correre in questi primi giorni di preparazione da un giocatore all’altro e sgolarsi.