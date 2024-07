Chiesa al Napoli l’incastro non è semplice | spunta però un indizio sull’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024)potrebbe realmente vestire la maglia azzurra manon è affatto: può essere coinvolto un partenopeo. Federicoè sempre più lontano dalla Juventus. L’ex Fiorentina non sembrerebbe rientrare a pieno nelle idee tattiche del nuovo allenatore, Thiago Motta. Il suo contratto scadrà nel giugno 2025 e Cristiano Giuntoli deve necessariamente trovare la soluzione adatta per venderlo prima che scada il legame con la Vecchia Signora e perderlo a parametro zero. Nell’orbita di Federico, infatti, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, ci sarebbe anche l’Inter con Beppe Marotta, pronto ad intervenire per un colpo alla Zielinski. D’altro canto,, c’è anche ilche, dopo i molteplici acquisti in difesa, aspetta come si evolverà la questione Osimhen per poi, probabilmente sbloccare la trattativa Lukaku.