Chi era e cosa faceva il Groom of the Stool collaboratore dei re inglesi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Durante un episodio della serie di Prime Video, My Lady Jane, si parla con dovizia di particolari di una figura specifica che gravitava nella corte inglese dal 1500: ilof the. La traduzione letterale in italiano è “sposo dello sgabello”, laddove per sgabello si intende la sedia utilizzata per andare al bagno. Si trattava, dunque, dell’addetto all’igiene intima del re. Egli era un cortigiano che assisteva il sovrano inglese quando espletava le sue funzioni biologiche. Preoccupandosi di pulirlo e di assicurarsi che tutto fosse compiuto per bene. La carica poteva sembrare molto umile e degradante, in realtà la persona che si occupava di questa funzione aveva un legame profondo col sovrano, a cui lo univa una grande confidenza. Tanto da diventare nei secoli una persona rispettata.