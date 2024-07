Borseggi a Roma le parole di Gualtieri

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Ho convocato delle riunioni apposite con il nuovo delegato alla Sicurezza. Stiamo cercando di fare la nostra parte con un focus anche suinelle metropolitane”: lo dice ikl sindaco Roberto, intervistato a Sky Tg24, sul temanelle metropolitane e, in particolare, alla stazione Termini. “Sulla base dei dati Atac il numero dei reati è costante, non c’è un aumento, ma questo non mi rassicura. Ci sono bande di due provenienze e anche se non c’è un aumento sono crimini intollerabili. Abbiamo chiesto un aumento della presenza delle forze di Polizia e ho chiesto alla polizia locale di aumentare la presenza, così come dei vigilantes. È intollerabile che prendere la metro produca il rischio di essereati, anche se sono fenomeni antichi”.