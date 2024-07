Benjamin Netanyahu non avrebbe dovuto parlare al Congresso Usa ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un vero leader, non accecato dalla combinazione letale di furia distruttiva e voglia di vendetta,cancellato il viaggio a Washington, nella disperata ricerca di sponde politiche e amicizie difficili. Invece no. Il Primo Ministro israeliano, in un contesto politico e geopolitico estremamente delicato, con l’America in una fase di turbolenze senza precedenti e di profondi cambiamenti dovuti alla battaglia per la Casa Bianca tra Harris e Trump, parla aldegli Stati Uniti, si incontra con un presidente “lame duck” (anatra zoppa) quale il Joe Biden post ‘gran rifiuto’, vede il candidato repubblicano Trump (forse a Mar-a-Lago in Florida) ma non la candidata democratica Harris.è uno dei leader più polarizzanti e divisivi al mondo.