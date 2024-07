Alloggi Erp a Gaeta da inquilini a proprietari | adesso si può

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Il Consiglio Comunale fa in modo che il sogno di un gruppo di concittadini ora si trasformi realtà. E’ quanto accadrà, dopo che il massimo consesso civico ha approvato il piano definitivo, previsto dalla normativa vigente, di alienazione deglidi Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), riguardante il fabbricato di proprietà comunale del “Mazzamariello”. Ciò in base al decreto interministeriale del 24 febbraio 2015, che prevede che gli Entidi immobili di Erp, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, predispongano specifici programmi di alienazione al fine di una più razionale ed economica gestione del patrimonio. Inoltre, la Delibera di Giunta Regionale del Lazio 22 settembre 2020 n. 623, in attuazione del D.l.