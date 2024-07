Affermiamo il modello delle comunità energetiche rinnovabili a Mondragone e in tutta la provincia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Il prolungato e disastroso black out che ha interessato molti Comuni delladi Caserta ha innanzitutto evidenziato ancora una volta la fragilità dei nostri servizi di rete, privati nel tempo della costante manutenzione e del necessario ammodernamento e diventati “pascolo” del traffico politico, tra “privatizzazioni di fatto”, subappalti e clientele.ogni estate fa i conti con ripetuti black out (anche se non paragonabili a quest’ultimo) e con i disagi derivanti da una drastica diminuzione dell’acqua potabile.