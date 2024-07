Addio Claudio Baglioni | un saluto a un’icona della musica italiana

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024), una delle figure più influenti, ha recentemente annunciato il suo ritiro dalle scene. La scelta, inaspettata, ha lasciato sorpresi tutti i fan, ma anche gli intenditori del panoramale nazionale. Con una carriera che si estende per oltre cinquant’anni,ha scritto e interpretato canzoni che hanno segnato intere generazioni. La sua decisione di abbandonare le scene, infatti, ha suscitato una profonda commozione tra i fan e nel mondo, segnando la fine di un’era., foto Ansa – VelvetMagè nato a Roma nel 1951 e ha iniziato a mostrare il suo talentole sin da giovane età. Il suo debutto discografico avviene nel 1970 con l’album Un cantastorie dei giorni nostri, che, pur non riscuotendo un immediato successo, ha messo in luce le sue doti di cantautore.