Zucchi non ha rivali Bene Moggi e Vescovini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Giorgiovittorioso a Brunico. Il giovane alfiere del Circolo Tennis Reggio Emilia ha dominato il tabellone Under 12 maschile del memorial "Maria Teresa Riedl", tradizionale kermesse giovanile disputata in Alto Adige, cui hanno preso parte ben 25 atleti del team cittadino: insignito della testa di serie numero 1 del tabellone,non ha lasciato nemmeno un game tra semifinale e finale, travolgendo uno dopo l’altro Stefano Marsini (GTennis) e Manuel Brundo (TC Crema). Seconda piazza, invece, per Andreanell’Under 14 maschile: dopo aver vinto il derby con l’amico e compagno di squadra Mario Tribuzio in semifinale (6-3, 6-4), è arrivato lo stop nel match decisivo col trentino Mattia Spizzica (Levico Terme) per 6-1, 6-3.