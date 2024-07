Vuelle Zanotti è carico | Sarà una guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) E’ il volto più noto della Carpegna Prosciutto 2024/25, avendo vestito i colori biancorossi per quattro anni prima di tornare per la seconda volta in città, accolto dai tifosi con grande affetto. Ed è proprio Simonea rilasciare le prime dichiarazioni dopo la prima fase dei test fisico-atletici ai quali erano presenti cinque degli italiani (c’era anche Lorenzo Bucarelli), mentre tutti gli altri li svolgeranno a ridosso del raduno. "Ho deciso di tornare prima di tutto perché a Pesaro sto bene, ho tante amicizie e la considero ormai come casa - dice Simone -. Inoltre, ho accettato questa sfida per la parte ambiziosa che sta alla base del progetto, che è quello di riportare ladove merita".