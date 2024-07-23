Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 19:15 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-Roma, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DA Roma SOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-ROMA, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DA ROMA SOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA PER UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 553, SIAMO TRA IL BIVIOPER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE è REGOALRE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA PER UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DIREZIONE SALARIA, DA LARGO PASSAMONTI FINO ALLA A24 E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA BATTERIA NOMENTANA A LARGO PASSAMONTI IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE IL VECCHIO TRACCIATO, L’INNESTO CON LA A24 È APERTO SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA INFINE, SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA PER UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 553, SIAMO TRA IL BIVIOPER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE è REGOALRE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA PER UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DIREZIONE SALARIA, DA LARGO PASSAMONTI FINO ALLA A24 E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA BATTERIA NOMENTANA A LARGO PASSAMONTI IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE IL VECCHIO TRACCIATO, L’INNESTO CON LA A24 È APERTO SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA INFINE, SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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